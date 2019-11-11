«Где для 1500 студентов найдут места?» Представители Минобра встретились с бастующими студентами

Источник материала: Tut.by

После забастовки с активистами Минского инновационного университета, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям, встретились представители Министерства образования. К студентам приехали Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования, и его коллега, консультант Ремма Герловская. Чиновники уверяли студентов, что переживать ребятам нечего, и предложили два варианта решения проблемы. «У нас нет никаких двух путей, — парировал четверокурсник Федор Богданов. — У нас есть один путь — продолжить учебу в МИУ». Встреча продлилась около двух часов.





Встреча должна была начаться в 9.30 утра. В это время в университете продолжались пары, поэтому интересы всех студентов представляли старосты и студактив. У некоторых из них с собой были списки вопросов. Главный из них такой: почему все-таки пять специальностей не аккредитовали. Правда, ответа на него они так и не получили. Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования сразу предупредил: комментировать этот момент не в его компетенции.

— Если вы видите проблемы в заключениях, вам необходимо подать апелляцию в Департамент по контролю качества образования, и задать свои вопросы тем, кто это заключение писал, — сказал он. — Мы здесь не для того, чтобы говорить о прошедшей аккредитации. Наша задача обсудить ваше будущее.



Сергей Касперович — в центре

Будущее ребят, конечно, волновало, но было важно еще одно. Они попросили Сергея Касперовича, чтобы к ним все-таки приехали представители Департамента по контролю качества образования.

— Я обещаю передать вашу просьбу, — заверил чиновник.

А теперь о будущем. У студентов МИУ, по версии минобра, два пути. Первый — продолжить обучение в Минском инновационном университете. Для этого вузу нужно исправить замечания комиссии и пройти повторную аккредитацию. Второй, если недостатки не будут исправлены и вуз не пройдет аккредитацию, — министерство поможет студентам перевестись в другие вузы.

— Сдавать академическую разницу вам не придется. При этом, вы сможете завершить обучение по тем учебным планам, по которым учились в МИУ, — предупредил Сергей Касперович. — Если дойдет до перевода, мы хотим вас поддержать, но до перевода может и не дойти, — оптимистично отметил чиновник. Он предлагал студентам поговорить о том, «что можно сделать и исправить». Студенты возражали: почему они должны что-то исправлять.





— Повторная аккредитация проходит в том случае, если не подтверждены знания студентов или есть грубые нарушения стандартов. А у нас этого нет, — активно включался в беседу ректор Николай Суша. — На каком основании мы должны проходить ее повторно?

— Почему нас ставят перед какими-то двумя путями, — не скрывал эмоций и организатор студенческой забастовки Федор Богданов. — У нас есть один путь — продолжить учебу в МИУ. Я не вижу оснований переводиться. Я сделал все возможное, чтобы учиться здесь. […] Я готовился, нервничал. А вы мне говорите, что у вас есть путь — переводиться.

Сергей Касперович сказал, что тоже ознакомился с заключением комиссии. Его мнение: основные выводы, которые есть в документе, сделаны по результатам работы тех, кто учится в МИУ дистанционно, а не студентов-очников. Возможно, предположил он, тем, кто учится на дневном, во время повторной аккредитации не придется писать никаких контрольных.

— Вы их уже написали, — сказал чиновник.

«В МИУ плата за обучение ниже, чем в госвузах. Как мы будем платить?»

Были в списках студентов и более конкретные вопросы. Например, Федор Богданов спросил: «В каких вузах более чем полторы тысячи студентов, которые учатся на специальностях, что не аккредитовали, найдут себе место?»

— Полторы тысячи при том, что в стране 260 тысяч студентов, это совсем немного, — ответил Сергей Касперович. — Минские университеты в рамках своих образовательных мощностей спокойно готовы принять.

— По каким критериям, в какие вузы кого будут распределять? — уточнила Диана Гордейчик.

На этот вопрос точного ответа не поступило. Но на улице, пообещали студентам, они точно не останутся.

— В МИУ плата за обучение ниже, чем в госвузах, — отметил Федор Богданов. — Как мы будем платить?

— Стоимость обучения определяется руководством университета, его учредителем, — объяснил Сергей Касперович. — […] Если будет принято решение, что нужно переводиться, стоимость вашего обучения — вопрос обсуждаемый. Она может быть установлена на другом уровне. Минобразования будет ходатайствовать, чтобы стоимость [для вас] сохранилась в том на уровне, что есть в МИУ.

— Было сказано, что учебный материал, который есть в МИУ, не соответствует стандартам, — продолжил Федор Богданов. — Однако вы утверждаете, что мы продолжим обучение по программе, которая не соответствует стандартам? Но как это вяжется с логикой?





— В заключении я не нашел моментов, где сказано, что образовательная программа и ваши учебные планы полностью не соответствуют стандартам, — ответил Сергей Касперович, оговорившись, что документ на 120 страниц читал только вчера. — […]. Очевидно, вы говорите о другом. О сроках обучения. Это касалось тех, кто учится дистанционно, а не очников. […] Вы можете продолжать обучении по тем учебным планам, которые были здесь. Я не могу сказать, что они не соответствуют стандартам.

— У нас есть специальность «Транспортная логистика», — взял слово Николай Суша. — Выпускники уже приступили к написанию диплома. В январе я обязан выдать им дипломы. Куда их переводить?

В ответ на это Сергей Касперович порекомендовал выпускникам «спокойно писать диплом».

— Вы не прерываете процесс, у вас нет для этого оснований, — отметил специалист. — Вуз подает документы на повторную аккредитацию. Если так случится, что МИУ не пройдет аккредитацию, при должной расторопности даже те, кто учится на специальности «Транспортная логистика», успеют перевестись в другой вуз и там завершить написание диплома.

При переводе тема диплома сохранится, а вот руководитель изменится. Его студенту назначат в новом вузе.

«Если на апелляцию мы получим отрицательный ответ, обратимся в суд»

Во время встречи Сергей Касперович просил студентов не обострять проблему: «Она не настолько остра». Сейчас, отметил он, важно, чтобы МИУ подал апелляцию на заключение комиссии, и в течение двух недель чиновники Департамента контроля качества образования дадут им ответ. Если все пройдет успешно и подтвердится позиция университета, то вуз продолжит спокойно работать.

— Если же будет необходима повторная аккредитация, университет подает заявление, и она проводится заново, — отметил собеседник.





С вопросом, когда же студенты узнают, стоит ли им паковать чемоданы и думать про другие университеты, чиновник предложил повременить и дождаться ответа на апелляцию.

— Если на апелляцию мы получим отрицательный ответ, обратимся в суд, — чуть позже сообщил Николай Суша. — Студенты же, даже те, кто в январе должны получить диплом, продолжат учиться. Они должны сдать экзамены, защитить проект и дожидаться выдачи диплома гособразца.

По словам ректора, замечания комиссии несущественны, не влияют на качество образования и вуз их откорректирует. А что-то, например, сроки дистанционного обучения, они исправили еще к 1 сентября.

— Сергей Касперович говорил, что, по его мнению, осиновые замечания в заключении комиссии связаны с теми, кто учится дистанционно.

— Когда началась аккредитация, в дополнение к своим приказам директор Департамента контроля качества образования привез приказ, где требовал провести контроль знаний студентов дистанционной формы обучения. Но сделать это невозможно. Собрать таких студентов для данного мероприятия не представляется возможным, ведь они могут быть в отпуске, командировке, болеть, — поясняет Николай Суша. — К тому же этот момент должен был быть согласован до начала аккредитации, а не во время.





— Почему вы так критично настроены к повторной аккредитации. Ведь если студенты получили хорошие баллы, они их подтвердят? — уточнил TUT.BY.

— Зачем ее проходить, если все мероприятия, предусмотренные аккредитаций выполнены полностью? Просто потому что этого кто-то хочет? — эмоционально ответил ректор, отметив, что на повторную аккредитацию он согласится только в следующем случае: если ему юридически докажут, что это необходимо. — И, если за работой комиссии, будут следить наблюдатели со стороны ОБСЕ, родителей и студентов.

Напомним, в понедельник, 11 ноября, студенты Минского инновационного университета вышли на забастовку . Причина протеста — желание отстоять свой вуз, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям.

По словам ректора вуза Николай Суши, раз в пять лет все учебные заведения страны проходят аккредитацию. За 28 лет своего существования МИУ проходил множество аккредитаций и аттестаций, и всегда все было хорошо . Что случилось в этот раз, Николай Суша не знает. По его словам, в начале ноября университет получил письмо из Департамента контроля качества образования. В документе написано, что учебному заведению не продляют аккредитацию по пяти специальностям. Ректор уверен: все нарушения, которые были выявлены во время проверки, негрубые и исправимы. Руководство МИУ будет обжаловать решение комиссии.

Ситуацию 6 ноября прокомментировал и министр образования Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что студентам не стоит волноваться. В соответствии с законодательством по решению Министерства образования они смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома государственного образца. Руководству МИУ министр порекомендовал «вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства».