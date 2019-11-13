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В Гродно появились велогараж, два веломаячка и парковка для велосипедов

14.11.2019 12:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно в Гродно благодаря финансовой поддержке Евросоюза появились велогараж, новые велопарковки и два стенда для экспресс-ремонта велосипедов, сообщает сайт velogrodno.by.


Фото: velogrodno.by

Возможность поставить велогараж во дворе одного из жилых домов в районе Колбасино появилась у общественной организации «ВелоГродно» благодаря участию в конкурсе предложений по улучшению велосипедной инфраструктуры и условий развития велосипедного движения в регионах Беларуси при финансовой поддержке Евросоюза.

— Всего на конкурс было подано около 90, а отобрано 24 заявки. Из них две из Гродно — от ООВ «ВелоГродно» и Лютеранской кирхи, — рассказывает представитель проекта «Городское велодвижение в Беларуси» Юлия Коледа. — Главный акцент был сделан на установку гаража — нового для Гродно элемента велоинфраструктуры.

Гараж рассчитан на 20 велосипедов.

— Нам еще предстоит изучить опыт эксплуатации велогаражей жителями. Сейчас рассчитываем, что им будут пользоваться те, кто на велосипеде ездит на работу каждый день, жители этажей, где нет «колясочных», и те, кто принимал участие в обустройстве гаража, — комментирует председатель правления товарищества собственников «Суворова 304а» Александр Савоневич. — К весне вокруг гаража мы благоустроим территорию: уложим плитку, восстановим газон.

— В Гродно это уже четвертый велогараж. Первые три были построены застройщиком в новом микрорайоне Грандичи-2, где постепенно планируется возведение 14 велогаражей. Кроме того в нашем городе активно развивается сеть велопарковок. Это важно, ведь и протяженность велодорожек будет увеличиваться. В этом году таких дорожек построено более километра на проспекте Янки Купалы, — рассказывает начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь.


Фото: velogrodno.by

В Гродно также установили два стенда для самостоятельного ремонта велосипедов — веломаячки и велопарковку.

Один стенд находится рядом с гаражом, второй — в центре города, возле Молодежного центра, а велопарковка появилась возле Лютеранской церкви.

— Места установки веломаячков выбраны не случайно. В районе Суворова нет веломастерских, а в центре Гродно много туристов, в том числе велосипедистов. Автономные мастерские должны быть востребованы, — считает Юлия Коледа.

Установка велогаража, велопарковки и стендов для экспресс-ремонта велосипедов проходит в рамках реализации проекта «Развитие городского велосипедного движения в интересах общественности Республики Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого учреждением «Центр экологических решений» совместно с общественным объединением «Минское велосипедное общество».

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Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Возможность возвести велогараж во дворе одного из жилых домов в районе Колбасино появилась у общественной организации «ВелоГродно» благодаря участию в конкурсе...
 
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