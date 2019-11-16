ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Господи, я, может, до 2025 года не доживу!» Будет ли Лукашенко баллотироваться на шестой и седьмой сроки

17.11.2019 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

После голосования на выборах в парламент Александр Лукашенко, отвечая на вопрос TUT.BY, рассказал о собственных планах: например, планирует ли он баллотироваться на шестой срок в 2020 году, а также на седьмой — в 2025 году.


Фото из архива

— Господи, я может до 2025 года не доживу! Не дай Бог, конечно, хочется еще пожить — дети ж малые, — эмоционально отреагировал Лукашенко. — Послушайте, я ответил на этот вопрос давно. Если люди меня не поддержат на каких-то выборах — я на них не обижусь. Я уже поработал достаточное количество лет. Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет. Если цените стабильность, развитие государства, чтобы вас не продали и не загнали никуда, — пожалуйста, придите и скажите: послушай, президент, ты еще здоров… Хотя вы меня уже похоронили уже! Узнал, правда, об этом, когда на лыжероллерах бежал. Удивился. Но говорю пресс-секретарю: ну, ничего, возродимся… Так вот, вы сами должны прийти и сказать «Баллотируйся, пожалуйста», потому что мы хотим, чтобы наши дети спокойно ходили по улицам. Да, мы небогаты — но не потому что Лукашенко плохой, а потому что плохо еще иногда работаем, и у нас нет того, что есть в России и других странах.

По словам Лукашенко, понимая все выше им сказанное, народ сам должен его просить баллотироваться:

— Если не попросите — я никогда не буду выдвигать свою кандидатуру. Я, конечно, предложу ее на этих выборах, если буду чувствовать, что категорически против — я буду переживать. Но вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. Я же сказал, синеющими пальцами держаться за кресло не буду. Поверьте, это не такое мягкое кресло! Не думайте, что у нас президентская власть — это царствование. Ну, кто-то попробует после меня, а вы [обращаясь к корреспонденту TUT.BY Ульяне Бобоед] уже точно увидите, как будет работать новый президент.

17 ноября — основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. На 110 кресел в Овальном зале Дома правительства претендует 513 кандидатов.

Избирательные участки сегодня открыты с 8.00 до 20.00. Посмотреть адрес своего участка можно на сайте ЦИК.

На 10.00 уже проголосовало 38,86% избирателей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Если люди меня не поддержат на каких-то выборах - я на них не обижусь. Я уже поработал достаточное количество лет. Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко на участке: «Если не нравится, как выборы организует президент, можете выбрать нового»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика