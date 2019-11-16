«Господи, я, может, до 2025 года не доживу!» Будет ли Лукашенко баллотироваться на шестой и седьмой сроки

Источник материала: Tut.by

После голосования на выборах в парламент Александр Лукашенко, отвечая на вопрос TUT.BY, рассказал о собственных планах: например, планирует ли он баллотироваться на шестой срок в 2020 году, а также на седьмой — в 2025 году.



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— Господи, я может до 2025 года не доживу! Не дай Бог, конечно, хочется еще пожить — дети ж малые, — эмоционально отреагировал Лукашенко. — Послушайте, я ответил на этот вопрос давно. Если люди меня не поддержат на каких-то выборах — я на них не обижусь. Я уже поработал достаточное количество лет. Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет. Если цените стабильность, развитие государства, чтобы вас не продали и не загнали никуда, — пожалуйста, придите и скажите: послушай, президент, ты еще здоров… Хотя вы меня уже похоронили уже! Узнал, правда, об этом, когда на лыжероллерах бежал. Удивился. Но говорю пресс-секретарю: ну, ничего, возродимся… Так вот, вы сами должны прийти и сказать «Баллотируйся, пожалуйста», потому что мы хотим, чтобы наши дети спокойно ходили по улицам. Да, мы небогаты — но не потому что Лукашенко плохой, а потому что плохо еще иногда работаем, и у нас нет того, что есть в России и других странах.

По словам Лукашенко, понимая все выше им сказанное, народ сам должен его просить баллотироваться:

— Если не попросите — я никогда не буду выдвигать свою кандидатуру. Я, конечно, предложу ее на этих выборах, если буду чувствовать, что категорически против — я буду переживать. Но вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. Я же сказал, синеющими пальцами держаться за кресло не буду. Поверьте, это не такое мягкое кресло! Не думайте, что у нас президентская власть — это царствование. Ну, кто-то попробует после меня, а вы [обращаясь к корреспонденту TUT.BY Ульяне Бобоед] уже точно увидите, как будет работать новый президент.

17 ноября — основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. На 110 кресел в Овальном зале Дома правительства претендует 513 кандидатов.

Избирательные участки сегодня открыты с 8.00 до 20.00. Посмотреть адрес своего участка можно на сайте ЦИК .

На 10.00 уже проголосовало 38,86% избирателей.