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В Витебске осудили женщину, которая на улице изрезала ножом лица двум хозяйкам собаки
18.11.2019 17:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд в Витебске 18 ноября вынес приговор горожанке, которая напала с ножом на улице на двух женщин, хозяек собаки, и
Обвиняемая признана виновной в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения двум женщинам — повреждения, выразившегося в неизгладимом обезображении лица. Ей назначено лишение свободы на 8 лет в колонии общего режима.
В счет возмещения морального вреда в пользу одной потерпевшей суд взыскал 20 тысяч рублей, в пользу второй — 5 тысяч рублей.
Напомним, инцидент произошел вечером 29 марта этого года на улице Гагарина. По версии следствия, пьяная 51-летняя жительница Витебска во время внезапной ссоры набросилась на двух женщин: сразу в ход пошли удары руками и ногами, а потом — нож.
Мотивом нападения стало недовольство фигурантки собакой потерпевших.
По заключению экспертов, у потерпевших женщин (им 21 и 46 лет) — тяжкие телесные повреждения, у них серьезно обезображены лица.
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Пьяная 51-летняя жительница Витебска во время внезапной ссоры набросилась на двух женщин: сразу в ход пошли удары руками и ногами, а потом - нож.
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