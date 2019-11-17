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В Витебске осудили женщину, которая на улице изрезала ножом лица двум хозяйкам собаки

18.11.2019 17:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд в Витебске 18 ноября вынес приговор горожанке, которая напала с ножом на улице на двух женщин, хозяек собаки, и изрезала им лица. Она получила 8 лет колонии. Кроме того, обвиняемая должна заплатить потерпевшим 25 тысяч рублей. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель областного суда Наталья Платоненко.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Обвиняемая признана виновной в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения двум женщинам — повреждения, выразившегося в неизгладимом обезображении лица. Ей назначено лишение свободы на 8 лет в колонии общего режима.

В счет возмещения морального вреда в пользу одной потерпевшей суд взыскал 20 тысяч рублей, в пользу второй — 5 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел вечером 29 марта этого года на улице Гагарина. По версии следствия, пьяная 51-летняя жительница Витебска во время внезапной ссоры набросилась на двух женщин: сразу в ход пошли удары руками и ногами, а потом — нож.

Мотивом нападения стало недовольство фигурантки собакой потерпевших.

По заключению экспертов, у потерпевших женщин (им 21 и 46 лет) — тяжкие телесные повреждения, у них серьезно обезображены лица.

 
Теги: Витебск
 
 
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Пьяная 51-летняя жительница Витебска во время внезапной ссоры набросилась на двух женщин: сразу в ход пошли удары руками и ногами, а потом - нож.
 
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