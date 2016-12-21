Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева на средства, полученные за пропуск Рио-2016, открыла спортивную площадку на территории реабилитационного центра для детей-инвалидов «Надежда» в городе Волжском Волгоградской области.

«Площадка построена на мои личные деньги. Это компенсация, которую я получила после того, как нас не пустили на Игры. На себя эти средства я потратить не могла, я потратила их на детей», – процитировала Исинбаеву пресс-секретарь ее благотворительного фонда Маргарита Барышева.

На площадке размещен спортивный инвентарь, а также многофункциональное игровое поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Объект оборудован специализированным спортивным покрытием, которое помогает избегать травм.