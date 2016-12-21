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Исинбаева на средства за пропуск Рио-2016 открыла спортплощадку для детей-инвалидов
22.12.2016 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева на средства, полученные за пропуск Рио-2016, открыла спортивную площадку на территории реабилитационного центра для детей-инвалидов «Надежда» в городе Волжском Волгоградской области.
«Площадка построена на мои личные деньги. Это компенсация, которую я получила после того, как нас не пустили на Игры. На себя эти средства я потратить не могла, я потратила их на детей», – процитировала Исинбаеву пресс-секретарь ее благотворительного фонда Маргарита Барышева.
На площадке размещен спортивный инвентарь, а также многофункциональное игровое поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Объект оборудован специализированным спортивным покрытием, которое помогает избегать травм.
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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева на средства, полученные за пропуск Рио-2016, открыла спортивную площадку на территории реабилитационного центра...
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