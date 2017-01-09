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Сергей Сафарьян: «Представители Карпина и Шустера в АБФФ не обращались, в федерацию обращались агенты ряда других зарубежных специалистов»
09.01.2017 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян опроверг
«Представители Валерия Карпина и Бернда Шустера не предлагали АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси. Это очередная дезинформация от сайта Tribuna.com.
При этом могу сообщить, что в федерацию обращались агенты ряда других зарубежных специалистов. В частности, на меня официально выходил агент украинского тренера Виктора Скрипника. Это было еще в декабре. Я ответил, что будем рассматривать кандидатуры и вести переговоры с претендентами после Нового года. Этим сейчас и занимаемся», – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Представители Карпина и Шустера в АБФФ не обращались, в федерацию обращались агенты ряда других зарубежных специалистов»
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян опроверг информацию о том, что представители Валерия Карпина и Бернда Шустера обращались в федерацию,...
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