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Australian Open. Квалификация. Игнатик обыграл Поспишила и вышел во второй круг
11.01.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Мельбурне стартовала квалификация Открытого чемпионата Австралии.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Квалификация
Первый круг
Владимир Игнатик (Беларусь) – Вашек Поспишил (Канада) 3:6, 6:3, 6:4
Целиком сетка
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В Мельбурне стартовала квалификация Открытого чемпионата Австралии.
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