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Australian Open. Квалификация. Игнатик обыграл Поспишила и вышел во второй круг

11.01.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Мельбурне стартовала квалификация Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Квалификация

Первый круг

Владимир Игнатик (Беларусь) – Вашек Поспишил (Канада) 3:6, 6:3, 6:4

Целиком сетка здесь.

 
 
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В Мельбурне стартовала квалификация Открытого чемпионата Австралии.

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