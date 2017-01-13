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Домрачева финишировала 13-й в спринте в Рупольдинге
14.01.2017 18:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв — Sputnik. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла в субботу женский спринт на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Мякяряйнен преодолела 7,5-километровую дистанцию гонки за 20 минут и 51,8 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второй финишировала чешская спортсменка Габриэла Коукалова, не допустившая промахов и отставшая от победительницы на 22 секунды. Третье место заняла немка Лаура Дальмайер, она также поразила все мишени.
Лучшая из белорусок, стартовавших в спринте, Дарья Домрачева, в гонке финишировала 13-й с одним промахом. Надежда Скардино без промахов закончила гонку 25-й, Ирина Кривко (один промах) — 44-я, Кристина Ильченко (три промаха) — 88-я, Надежда Писарева (пять промахов) — 95-я.
Всего в женском спринте стартовало 104 участницы.
В воскресенье в Рупольдинге пройдет женская гонка преследования.
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МИНСК, 14 янв — Sputnik. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла в субботу женский спринт на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Мякяряйнен...
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