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Ван Гал объявил о завершении карьеры

17.01.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер «МЮ» Луи ван Гал заявил, что завершил футбольную карьеру.

«В прошлом году я думал, что завершу свою работу навсегда, но позже я принял решения взять небольшой отпуск.

Однако я понимаю, что больше не вернусь к тренерской работе. В последнее время многое произошло в моей семье. Это было как звонок для меня, я понял, что собираюсь делать дальше», – заявил ван Гал.

За тренерскую карьеру ван Гал 4 раза выигрывал чемпионат Голландии («Аякс», АЗ), 2 раза – чемпионат Испании («Барселона»), 1 раз чемпионат Германии («Бавария»), 1 раз – Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Межконтинентальный кубок («Аякс»), дважды – Суперкубок УЕФА («Барселона», «Аякс»). Также он является обладателем Кубка Голландии («Аякс»), Кубка Испании («Барселона»), Кубка Германии («Бавария») и Кубка Англии («МЮ»).

 
 
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Бывший главный тренер «МЮ» Луи ван Гал заявил, что завершил футбольную карьеру.

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