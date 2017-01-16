Бывший главный тренер «МЮ» Луи ван Гал заявил, что завершил футбольную карьеру.

«В прошлом году я думал, что завершу свою работу навсегда, но позже я принял решения взять небольшой отпуск.

Однако я понимаю, что больше не вернусь к тренерской работе. В последнее время многое произошло в моей семье. Это было как звонок для меня, я понял, что собираюсь делать дальше», – заявил ван Гал.

За тренерскую карьеру ван Гал 4 раза выигрывал чемпионат Голландии («Аякс», АЗ), 2 раза – чемпионат Испании («Барселона»), 1 раз чемпионат Германии («Бавария»), 1 раз – Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Межконтинентальный кубок («Аякс»), дважды – Суперкубок УЕФА («Барселона», «Аякс»). Также он является обладателем Кубка Голландии («Аякс»), Кубка Испании («Барселона»), Кубка Германии («Бавария») и Кубка Англии («МЮ»).