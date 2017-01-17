|
Питерский "Зенит" и венгерский "Видеотон" сыграли вничью в Дубае
18.01.2017 18:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Футболисты клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграли вничью с "Видеотоном" из Венгрии в товарищеском матче на сборе в Дубае.
© AFP/ JOSE JORDAN
Игра, которая прошла в среду, закончилась со счетом 1:1. В составе питерцев на девятой минуте отличился результативным ударом Александр Кокорин. У венгров на шестой минуте гол забил Мате Паткаи.
В игре также отличился новичок "Зенита", голкипер Андрей Лунев, отразив пенальти.
Следующий матч в рамках сбора в Дубае питерцы сыграют с ташкентским "Локомотивом" в четверг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В игре отличился новый голкипер петербуржцев Лунев, который отразил пенальти.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии