МИНСК, 18 янв — Sputnik. Футболисты клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграли вничью с "Видеотоном" из Венгрии в товарищеском матче на сборе в Дубае.

Игра, которая прошла в среду, закончилась со счетом 1:1. В составе питерцев на девятой минуте отличился результативным ударом Александр Кокорин. У венгров на шестой минуте гол забил Мате Паткаи.

В игре также отличился новичок "Зенита", голкипер Андрей Лунев, отразив пенальти.

Следующий матч в рамках сбора в Дубае питерцы сыграют с ташкентским "Локомотивом" в четверг.