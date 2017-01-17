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Питерский "Зенит" и венгерский "Видеотон" сыграли вничью в Дубае

18.01.2017 18:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Футболисты клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграли вничью с "Видеотоном" из Венгрии в товарищеском матче на сборе в Дубае.

Питерский "Зенит" и венгерский "Видеотон" сыграли вничью в Дубае
© AFP/ JOSE JORDAN
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Игра, которая прошла в среду, закончилась со счетом 1:1. В составе питерцев на девятой минуте отличился результативным ударом Александр Кокорин. У венгров на шестой минуте гол забил Мате Паткаи.

В игре также отличился новичок "Зенита", голкипер Андрей Лунев, отразив пенальти.

Следующий матч в рамках сбора в Дубае питерцы сыграют с ташкентским "Локомотивом" в четверг.

 
Теги: Минск
 
 
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В игре отличился новый голкипер петербуржцев Лунев, который отразил пенальти.

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