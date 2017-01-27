Как стало известно Offside.by, 26-летний нападающий Дмитрий Хлебосолов может продолжить карьеру в гродненском «Немане».

Ранее сообщалось о том, что футболист тренируется с «Городеей», однако сотрудничество клуба и игрока не будет продолжено. В заявке на товарищеский матч с минским «Динамо» футболист также отсутствовал.

Последним клубом Хлебосолова были «Барановичи». В четырех матчах нападающий отличился три раза.