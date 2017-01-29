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НБА. Регулярный чемпионат. «Атланта» примет «Нью-Йорк», «Кливленд» сыграет с «Оклахома-Сити» и другие матчи
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Сегодня, 29 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
29 января, 23.00, «Philips Arena»
- Атланта
-
Миллсэп (37 + 19 подборов + 7 передач),
Бэйзмор (24 + 9 подборов),
Шредер (23 + 15 передач + 6 потерь),
Хардуэй (19 + 8 передач),
Ховард (19 + 13 подборов) старт;
Данливи (12),
Дилэйни (4),
Принс (2),
Мускала (2 + 8 подборов),
Хамфрис (0).
- Нью-Йорк
-
Энтони (45),
Дженнингс (18 + 11 передач),
Ли (17 + 9 подборов),
Порзингис (15),
Ноа (6 + 14 подборов) старт;
Холидэй (15 + 9 подборов),
Кузминскас (13),
Бэйкер (8),
О’Куинн (2 + 12 подборов),
Эрнангомес (0).
- Дата проведения
-
29 января, 23.30, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
-
Ирвинг (29 + 10 передач),
Джеймс (25 + 14 подборов + 8 передач),
Томпсон (19 + 12 подборов + 4 блок-шота),
Шамперт (16),
Лав (1 + 8 подборов) старт;
Джефферсон (8),
Фрай (4),
Корвер (3),
Джонс (2),
Фелдер (0),
Лиггинс (0),
Макрэй (0).
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (20 + 12 подборов + 10 передач),
Оладипо (17 + 7 подборов),
Сабонис (12),
Адамс (7 + 10 подборов),
Роберсон (4) старт;
Ловернь (13),
Пэйн (8),
Грант (8),
Синглер (2),
Абринес (0).
- Дата проведения
-
30 января, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Джордж (33 + 9 подборов),
Тернер (18 + 10 подборов + 4 блок-шота),
Тиг (17 + 15 передач),
Янг (11),
Майлз (0) старт;
Робинсон (14),
Аллен (10),
Джефферсон (8),
Кристмас (5),
Брукс (2),
Ньянг (2),
Янг (0),
Эллис (0).
- Хьюстон
-
Андерсон (27 + 7 подборов),
Харден (15 + 8 передач + 8 потерь),
Харрелл (10 + 7 подборов),
Беверли (7),
Ариза (2 + 9 подборов) старт;
Гордон (14),
Капела (10),
Деккер (8),
Браун (6),
Эннис (2),
Макдэниэлс (0),
Брюэр (0).
- Дата проведения
-
30 января, 02.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Дэвис (36 + 17 подборов + 6 потерь),
Холидэй (26 + 11 передач),
Хилл (7),
Каннингем (5),
Хилд (0) старт;
Мотеюнас (10),
Гэллоуэй (6),
Эванс (2),
Джонс (2),
Мур (0).
- Вашингтон
-
Бил (27),
М-ф Моррис (21 + 8 подборов),
Уолл (18 + 19 передач),
Гортат (17 + 11 подборов),
Портер (13) старт;
Берк (5),
Смит (4),
Убре (2 + 7 подборов),
Саторански (0).
- Дата проведения
-
30 января, 02.00, «Air Canada Centre»
- Торонто
-
Лаури (33 + 8 передач),
ДеРозан (22 + 7 подборов + 6 передач),
Валанчюнас (12 + 9 подборов),
Кэрролл (7),
Паттерсон (7 + 10 подборов) старт;
Росс (17),
Пауэлл (4),
Сиакам (4),
Ногейра (4),
Джозеф (3),
ВанВлит (0),
Саллинджер (0).
- Орландо
-
Вучевич (25 + 10 подборов + 4 блок-шота),
Уотсон (15),
Ибака (12 + 7 подборов),
Пэйтон (11 + 10 передач),
Гордон (7) старт;
Огастин (21),
Грин (16),
Бийомбо (4),
Рудеж (3).
- Дата проведения
-
30 января, 03.00, «United Center»
- Чикаго
-
Батлер (28 + 8 подборов + 7 передач),
Лопес (21 + 10 подборов),
Уэйд (14 + 6 передач),
Грант (5),
Портис (4) старт;
Макдермотт (14),
Ципзер (13),
Миротич (13),
Рондо (8 + 10 передач),
Фелисио (1).
- Филадельфия
-
Ильясова (31 + 11 подборов),
Ковингтон (21 + 12 подборов),
Стаускас (15),
Макконнелл (14 + 12 передач),
Ноэл (12) старт;
Шарич (6),
Холмс (4),
Родригес (3),
Луваву-Кабарро (2),
Рэндл (0),
Хендерсон (0).
- Дата проведения
-
30 января, 03.00, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Ленард (24 + 7 подборов),
Паркер (16),
Олдридж (16 + 7 подборов),
Грин (7),
Бертанс (6) старт;
Ли (14),
Джинобили (10),
Миллс (6 + 8 подборов),
Дедмон (2),
Андерсон (0).
- Даллас
-
Сет Карри (24 + 10 подборов),
Барнс (19),
Мэттьюз (17 + 7 подборов),
Новицки (15 + 10 подборов + 4 блок-шота),
Феррелл (9 + 7 передач) старт;
Харрис (7),
Андерсон (5),
Финни-Смит (5),
Пауэлл (4),
Бруссино (0),
Межри (0),
Богут (0).
- Дата проведения
-
30 января, 05.00, «Moda Center»
- Портленд
-
Макколлум (14),
Пламли (9),
Лиллард (8),
Тернер (6),
Вонле (2).
- Голден Стэйт
-
Дюрэнт (15),
Томпсон (10),
Пачулия (10),
Грин (5),
Ливингстон (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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Сегодня, 29 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
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