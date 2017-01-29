﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Атланта» примет «Нью-Йорк», «Кливленд» сыграет с «Оклахома-Сити» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Атланта» примет «Нью-Йорк», «Кливленд» сыграет с «Оклахома-Сити» и другие матчи

29.01.2017 22:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня, 29 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей. 

НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Нью-Йорк 142:139 OT (30:37, 31:28, 22:16, 21:23, 38:35)
Дата проведения
29 января, 23.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Миллсэп (37 + 19 подборов + 7 передач), Бэйзмор (24 + 9 подборов), Шредер (23 + 15 передач + 6 потерь), Хардуэй (19 + 8 передач), Ховард (19 + 13 подборов)  старт; Данливи (12), Дилэйни (4), Принс (2), Мускала (2 + 8 подборов), Хамфрис (0).
Нью-Йорк
Энтони (45), Дженнингс (18 + 11 передач), Ли (17 + 9 подборов), Порзингис (15), Ноа (6 + 14 подборов)  старт; Холидэй (15 + 9 подборов), Кузминскас (13), Бэйкер (8), О’Куинн (2 + 12 подборов), Эрнангомес (0).

Кливленд – Оклахома-Сити 107:91 (21:24, 37:21, 22:20, 27:26)
Дата проведения
29 января, 23.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Ирвинг (29 + 10 передач), Джеймс (25 + 14 подборов + 8 передач), Томпсон (19 + 12 подборов + 4 блок-шота), Шамперт (16), Лав (1 + 8 подборов)  старт; Джефферсон (8), Фрай (4), Корвер (3), Джонс (2), Фелдер (0), Лиггинс (0), Макрэй (0).
Оклахома-Сити
Уэстбрук (20 + 12 подборов + 10 передач), Оладипо (17 + 7 подборов), Сабонис (12), Адамс (7 + 10 подборов), Роберсон (4)  старт; Ловернь (13), Пэйн (8), Грант (8), Синглер (2), Абринес (0).

Индиана – Хьюстон 120:101 (33:20, 24:23, 33:27, 30:31)
Дата проведения
30 января, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Джордж (33 + 9 подборов), Тернер (18 + 10 подборов + 4 блок-шота), Тиг (17 + 15 передач), Янг (11), Майлз (0)  старт; Робинсон (14), Аллен (10), Джефферсон (8), Кристмас (5), Брукс (2), Ньянг (2), Янг (0), Эллис (0).
Хьюстон
Андерсон (27 + 7 подборов), Харден (15 + 8 передач + 8 потерь), Харрелл (10 + 7 подборов), Беверли (7), Ариза (2 + 9 подборов)  старт; Гордон (14), Капела (10), Деккер (8), Браун (6), Эннис (2), Макдэниэлс (0), Брюэр (0).

Новый Орлеан – Вашингтон 94:107 (23:29, 17:28, 33:17, 21:33)
Дата проведения
30 января, 02.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Дэвис (36 + 17 подборов + 6 потерь), Холидэй (26 + 11 передач), Хилл (7), Каннингем (5), Хилд (0)  старт; Мотеюнас (10), Гэллоуэй (6), Эванс (2), Джонс (2), Мур (0).
Вашингтон
Бил (27), М-ф Моррис (21 + 8 подборов), Уолл (18 + 19 передач), Гортат (17 + 11 подборов), Портер (13)  старт; Берк (5), Смит (4), Убре (2 + 7 подборов), Саторански (0).

Торонто – Орландо 113:114 (36:27, 15:33, 27:22, 35:32)
Дата проведения
30 января, 02.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Лаури (33 + 8 передач), ДеРозан (22 + 7 подборов + 6 передач), Валанчюнас (12 + 9 подборов), Кэрролл (7), Паттерсон (7 + 10 подборов)  старт; Росс (17), Пауэлл (4), Сиакам (4), Ногейра (4), Джозеф (3), ВанВлит (0), Саллинджер (0).
Орландо
Вучевич (25 + 10 подборов + 4 блок-шота), Уотсон (15), Ибака (12 + 7 подборов), Пэйтон (11 + 10 передач), Гордон (7)  старт; Огастин (21), Грин (16), Бийомбо (4), Рудеж (3).

Чикаго – Филадельфия 121:108 (37:23, 30:34, 29:30, 25:21)
Дата проведения
30 января, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Батлер (28 + 8 подборов + 7 передач), Лопес (21 + 10 подборов), Уэйд (14 + 6 передач), Грант (5), Портис (4)  старт; Макдермотт (14), Ципзер (13), Миротич (13), Рондо (8 + 10 передач), Фелисио (1).
Филадельфия
Ильясова (31 + 11 подборов), Ковингтон (21 + 12 подборов), Стаускас (15), Макконнелл (14 + 12 передач), Ноэл (12)  старт; Шарич (6), Холмс (4), Родригес (3), Луваву-Кабарро (2), Рэндл (0), Хендерсон (0).

Сан-Антонио – Даллас 101:105 (28:27, 31:22, 22:28, 20:28)
Дата проведения
30 января, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Ленард (24 + 7 подборов), Паркер (16), Олдридж (16 + 7 подборов), Грин (7), Бертанс (6)  старт; Ли (14), Джинобили (10), Миллс (6 + 8 подборов), Дедмон (2), Андерсон (0).
Даллас
Сет Карри (24 + 10 подборов), Барнс (19), Мэттьюз (17 + 7 подборов), Новицки (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), Феррелл (9 + 7 передач)  старт; Харрис (7), Андерсон (5), Финни-Смит (5), Пауэлл (4), Бруссино (0), Межри (0), Богут (0).

Портленд – Голден Стэйт 50:53 (2 четверть)
Дата проведения
30 января, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью
Портленд
Макколлум (14), Пламли (9), Лиллард (8), Тернер (6), Вонле (2).
Голден Стэйт
Дюрэнт (15), Томпсон (10), Пачулия (10), Грин (5), Ливингстон (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Сегодня, 29 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

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