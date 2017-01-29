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НБА. Регулярный чемпионат. «Бостон» примет «Детройт», «Кливленд» сыграет на выезде с «Далласом» и другие матчи
30.01.2017 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня, 30 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» примет на своей площадке «Детройт», «Кливленд» сыграет на выезде с «Далласом».
НБА
Регулярный чемпионат
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НБА. Регулярный чемпионат. «Бостон» примет «Детройт», «Кливленд» сыграет на выезде с «Далласом» и другие матчи
Сегодня, 30 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» примет на своей площадке «Детройт», «Кливленд» сыграет на выезде с «Далласом».
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