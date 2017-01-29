﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Бостон» примет «Детройт», «Кливленд» сыграет на выезде с «Далласом» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Бостон» примет «Детройт», «Кливленд» сыграет на выезде с «Далласом» и другие матчи

30.01.2017 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня, 30 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» примет на своей площадке «Детройт», «Кливленд» сыграет на выезде с «Далласом».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Сакраменто
Дата проведения
31 января, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью

 

Майами – Бруклин
Дата проведения
31 января, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

 

Бостон – Детройт
Дата проведения
31 января, 04.00, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

 

Миннесота – Орландо
Дата проведения
31 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

 

Даллас – Кливленд
Дата проведения
31 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

 

Финикс – Мемфис
Дата проведения
31 января, 06.30, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

 

 
 
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Сегодня, 30 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» примет на своей площадке «Детройт», «Кливленд» сыграет на выезде с «Далласом».

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