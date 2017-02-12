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Эдуард Дубров: «Азаренко? В апреле мы на нее не рассчитываем. А вот дальше – держим в уме»

12.02.2017 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер женской сборной Беларуси Эдуард Дубров дал оценку матчу Кубка Федерации, принесшему спортсменкам выход в полуфинал мировой группы.

– Понятно, что Виктория Азаренко только возвращается в игру, но, может, рассчитываете на нее уже в апреле?

– Сегодня объявили по арене: Домрачева пришла второй в гонке преследования на чемпионате мира. Хотя до этого она провела сложный спринт, где допустили три промаха и финишировала в конце третьего десятка. Тем не менее она обошла почти всех! Резервы у нее просто неограниченны.

Примерно то же можно сказать про Азаренко. Мы хотим видеть Азаренко в команде. Как она? Честно говоря, очень мало информации. Она пока не выходила с нами на связь. Вроде бы она уже ходит в тренажерный зал. По негласной информации, собирается вернуться к Открытому чемпионату США. Поэтому в апреле мы на нее не рассчитываем. А вот дальше – держим в уме, – сказал Дубров.

В полуфинале Кубка Федерации Беларусь в Минске сыграет со Швейцарией

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер женской сборной Беларуси Эдуард Дубров дал оценку матчу Кубка Федерации, принесшему спортсменкам выход в полуфинал мировой группы.

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