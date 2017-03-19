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Финал четырех SEHA-лиги пройдет в Бресте
20.03.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
SEHA-лига объявила о месте проведения Финала четырех турнира. Он состоится с 7 по 9 апреля в Бресте.
В нем примут участие «Вардар», «Веспрем», БГК им. Мешкова и «Загреб». Напомним, белорусский клуб лишь в последнем туре
Отметим, Tribuna.com
Все решающие матчи SEHA-Лиги пройдут в спорткомплексе «Виктория», вмещающем 3740 зрителей.
Отметим, что в апреле текущего года БГК отпразднует 15-летие клуба.
Финал четырех будет транслироваться в девяти странах. Билеты для болельщиков поступят в продажу в самое ближайшее время, о чем будет сообщено дополнительно.
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SEHA-лига объявила о месте проведения Финала четырех турнира.
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