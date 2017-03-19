SEHA-лига объявила о месте проведения Финала четырех турнира. Он состоится с 7 по 9 апреля в Бресте.

В нем примут участие «Вардар», «Веспрем», БГК им. Мешкова и «Загреб». Напомним, белорусский клуб лишь в последнем туре обеспечил себе выход в Финал четырех.

Отметим, Tribuna.com объявила о возможности проведения решающей стадии в городе над Бугом в начале февраля. Главным условием для этого был выход БГК им. Мешкова в Финал четырех.

Все решающие матчи SEHA-Лиги пройдут в спорткомплексе «Виктория», вмещающем 3740 зрителей.

Отметим, что в апреле текущего года БГК отпразднует 15-летие клуба.

Финал четырех будет транслироваться в девяти странах. Билеты для болельщиков поступят в продажу в самое ближайшее время, о чем будет сообщено дополнительно.