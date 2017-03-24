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Сборная Беларуси выдает абсолютно худший результат во время квалификаций в истории

25.03.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси выдает абсолютно худший результат во время квалификаций к международным соревнованиям в истории.

После проигрыша в рамках квалификации ЧМ-2018 от Швеции (0:4), на счет подопечных Игоря Криушенко 2 очка после 5 матчей, разница забитых и пропущенных мячей 2-10.

До этого худший результат сборная Беларуси показала во время квалификации Евро-2000. Тогда после 5 поединков на счету команды также было 2 балла, но разница забитых и пропущенных составляла 3-6.

Таблица квалификации ЧМ-2018

 
 
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Сборная Беларуси выдает абсолютно худший результат во время квалификаций к международным соревнованиям в истории.

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