Сборная Беларуси выдает абсолютно худший результат во время квалификаций к международным соревнованиям в истории.

После проигрыша в рамках квалификации ЧМ-2018 от Швеции (0:4), на счет подопечных Игоря Криушенко 2 очка после 5 матчей, разница забитых и пропущенных мячей 2-10.

До этого худший результат сборная Беларуси показала во время квалификации Евро-2000. Тогда после 5 поединков на счету команды также было 2 балла, но разница забитых и пропущенных составляла 3-6.

Таблица квалификации ЧМ-2018