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Сборная Беларуси выдает абсолютно худший результат во время квалификаций в истории
25.03.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси выдает абсолютно худший результат во время квалификаций к международным соревнованиям в истории.
После проигрыша в рамках квалификации ЧМ-2018 от Швеции (0:4), на счет подопечных Игоря Криушенко 2 очка после 5 матчей, разница забитых и пропущенных мячей 2-10.
До этого худший результат сборная Беларуси показала во время квалификации Евро-2000. Тогда после 5 поединков на счету команды также было 2 балла, но разница забитых и пропущенных составляла 3-6.
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Сборная Беларуси выдает абсолютно худший результат во время квалификаций к международным соревнованиям в истории.
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