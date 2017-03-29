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«Неман» 6-й раз стал чемпионом Беларуси

30.03.2017 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финальной серии Кубка президента-2017 «Неман» обыграл «Юность» (4:0).

Отметим, что «Неман» выиграл все матчи плей-офф в нынешнем розыгрыше («Лида» – 4-0, «Гомель» – 4-0, «Юность» – 4-0).

Гродненский клуб 6-й раз завоевал титул чемпиона страны (1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017).

Также «Неман» 5 раз становился серебряным призером чемпионата, 5 раз бронзовым. Дважды становился обладателем Кубка Беларуси (2014, 2016). Один раз выигрывал ВЕХЛ (1996), становился обладателем Континентального кубка IIHF (2015).

 
Теги: Гомель
 
 
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В финальной серии Кубка президента-2017 «Неман» обыграл «Юность» (4:0).

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