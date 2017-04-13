Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко прокомментировал поражение от «Днепра» (1:2) в матче 3-го тура чемпионата страны.

– Мы, в отличие от некоторых команд, уважаем всех соперников и готовимся к ним. Есть счет 2:1 в пользу хозяев — его нужно принять. «Днепр» играет по тактической схеме, отличающейся от манеры других команд, с которыми мы играли. Не хватило нам времени приспособиться к этой тактике, да и тяжело переходить на натуральный газон. Завидуем «Днепру»: у клуба есть такой газон и такие условия. Нам переходить с синтетики на траву пока тяжеловато.

- Показалось, что вашим игрокам не хватило азарта и эмоций.

– Не согласен. По самоотдаче, страсти, эмоциям претензий к ребятам нет. Дело в чем-то другом. Скорее всего, в переходе на натуральный газон, – сказал Пятенко.

Вероятно, фраза об уважении связана с инцедентом после матча второго тура между «Крумкачамі» и брестским «Динамо», когда главный тренер брестчан Владимир Журавель заявил , что для его команды ничья с «Крумкачамі» сродни поражению.

Владимир Журавель: «Результатом недовольны. Ничья с «Крумкачами» для нас как поражение»