﻿ НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» в гостях у «Коламбуса», «Рейнджерс» примут «Монреаль». 21.by
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НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» в гостях у «Коламбуса», «Рейнджерс» примут «Монреаль»

18.04.2017 23:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Рейнджерс – Монреаль 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Дата проведения
19 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Фаст ()
1:1 – 18 Митчелл (Радулов, Уэбер)
2:1 – 24 Нэш (Макдона)

Счет в серии: 1-2

Коламбус – Питтсбург 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)
Дата проведения
19 апреля, 02.30, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Джонсон (Савар)
2:0 – 18 Андерсон (Куинси, Карлссон)
3:0 – 24 Нутиваара (Саад, Дженнер)
3:1 – 26 Хернквист (Кессел, Шульц)
3:2 – 36 Хэйнси (Малкин, Кессел)
4:2 – 40 Карлссон (Калверт)
4:3 – 42 Кюнхакль (Коул, Каллен)
5:3 – 45 Дженнер (Нутиваара, Саад)
5:4 – 59 Гюнцель (Малкин, Кессел)

Счет в серии: 0-3

Сан-Хосе – Эдмонтон 2:0 (1 период)
Дата проведения
19 апреля, 05.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Павелски (Марло, Браун)
2:0 – 11 Кутюр (Бернс, Павелски)

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 1-2 Счет в серии: 0-3 Счет в серии: 1-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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