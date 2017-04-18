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НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» в гостях у «Коламбуса», «Рейнджерс» примут «Монреаль»
18.04.2017 23:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Счет в серии: 1-2
Счет в серии: 0-3
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 1-2 Счет в серии: 0-3 Счет в серии: 1-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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