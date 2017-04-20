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ЦСКА продлил свою беспроигрышную серию до 7 матчей, Гончаренко установил рекорд среди тренеров-новичков клуба
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В стартовом матче 24-го тура РФПЛ на стадионе «Нефтяник» в Уфе ЦСКА обыграл на выезде с «Уфу» – 2:0. Таким образом, московский клуб не проиграл во всех семи матчах при Гончаренко.
ЦСКА в них одержал четыре победы и три раза сыграл вничью. Тем самым белорусский специалист установил рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА.
Tribuna.com проводила онлайн-трансляцию этой игры. Благодаря этой победе «армейцы» закрепились на втором месте, сократив отставание от «Спартака» до 7 очков и увеличив отрыв от «Зенита» до 4 очков.
- Дата проведения
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21 апреля, 17.00, «Нефтяник»
- Голы:
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0:1 –
65 Витиньо,
0:2 –
90 Чалов.
Уфа –
Беленов, Живоглядов (Кротов, 80), Аликин, Йокич, Безденежных, Стоцкий, Пауревич, Засеев, Обляков, Фатаи, Сысуев (Сухов, 62).
ЦСКА –
Акинфеев, Березуцкий, Васин, Щенников (Жамалетдинов, 57), Березуцкий, Дзагоев (Головин, 63), Натхо, Вернблум, Ионов, Фернандес, Витиньо (Чалов, 87).
- Предупреждения:
-
Акинфеев
(2), Щенников
(52), Березуцкий
(90).
Таблица РФПЛ
Статистика РФПЛ
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В стартовом матче 24-го тура РФПЛ на стадионе «Нефтяник» в Уфе ЦСКА обыграл на выезде с «Уфу» – 2:0.
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