В стартовом матче 24-го тура РФПЛ на стадионе «Нефтяник» в Уфе ЦСКА обыграл на выезде с «Уфу» – 2:0. Таким образом, московский клуб не проиграл во всех семи матчах при Гончаренко.

ЦСКА в них одержал четыре победы и три раза сыграл вничью. Тем самым белорусский специалист установил рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА.

Tribuna.com проводила онлайн-трансляцию этой игры. Благодаря этой победе «армейцы» закрепились на втором месте, сократив отставание от «Спартака» до 7 очков и увеличив отрыв от «Зенита» до 4 очков.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ