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ЦСКА продлил свою беспроигрышную серию до 7 матчей, Гончаренко установил рекорд среди тренеров-новичков клуба

21.04.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В стартовом матче 24-го тура РФПЛ на стадионе «Нефтяник» в Уфе ЦСКА обыграл на выезде с «Уфу» – 2:0. Таким образом, московский клуб не проиграл во всех семи матчах при Гончаренко.

ЦСКА в них одержал четыре победы и три раза сыграл вничью. Тем самым белорусский специалист установил рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА.

Tribuna.com проводила онлайн-трансляцию этой игры. Благодаря этой победе «армейцы» закрепились на втором месте, сократив отставание от «Спартака» до 7 очков и увеличив отрыв от «Зенита» до 4 очков.

Уфа – ЦСКА 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
21 апреля, 17.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 65 Витиньо, 0:2 – 90 Чалов.
УфаБеленов, Живоглядов (Кротов, 80), Аликин, Йокич, Безденежных, Стоцкий, Пауревич, Засеев, Обляков, Фатаи, Сысуев (Сухов, 62).
ЦСКААкинфеев, Березуцкий, Васин, Щенников (Жамалетдинов, 57), Березуцкий, Дзагоев (Головин, 63), Натхо, Вернблум, Ионов, Фернандес, Витиньо (Чалов, 87).
Предупреждения:
Акинфеев (2), Щенников (52), Березуцкий (90).

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В стартовом матче 24-го тура РФПЛ на стадионе «Нефтяник» в Уфе ЦСКА обыграл на выезде с «Уфу» – 2:0.

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