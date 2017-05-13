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Михаил Захаров: «В КХЛ должно быть три белорусских клуба без иностранцев»
14.05.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров убежден, что Беларуси нужно три клуба в КХЛ.
- У нас в КХЛ играет один клуб. Как думаете, этого достаточно?
– Конечно, нет! Мое мнение: в КХЛ должно быть три клуба без иностранцев. Чисто белорусскими хоккеистами играть.
- А мы составим три команды?
– Нет, сейчас мы не составим. Но надо поставить такую задачу. Год, два, три надо составлять. Чтобы русские взяли. И только играя с русскими хоккеистами, мы будем бороться. Это я знаю однозначно. Руслан Салей, Микульчики – все они играли против русских. Там борьба идет, – сказал Захаров в эфире «Контуров» на ОНТ.
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров убежден, что Беларуси нужно три клуба в КХЛ.
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