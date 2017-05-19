Сборная России по хоккею проиграла канадца

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Хоккеисты сборной России уступили команде Канады в полуфинале чемпионата мира, несмотря на то, что после двух периодов российская сборная вела 2:0.

81-й чемпионат мира по хоккею проходит с 5 по 21 мая 2017 года в двух странах — Германии и Франции.

Встреча, состоявшаяся в субботу в немецком Кельне, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 0:2, 4:0) в пользу канадцев. При этом четвертую шайбу канадцы забили в пустые ворота.

Сборная России проигрывает в полуфинале ЧМ-2017 канадцам 2:4. Завтра состоится матч за 3-е место, соперника узнаем в вечернем матче. — Хоккей России (@russiahockey) 20 мая 2017 г.

На шайбы Евгения Кузнецова (33-я минута) и Никиты Гусева (35) у команды Олега Знарка канадцы ответили точными бросками Марка Шайфли (41), Нэтана Маккиннона (56), Райана О'Райлли (57) и Шона Кутюрье (59).

​Второй финалист определится в матче между командами Швеции и Финляндии. Проигравшая в этом полуфинале команда станет соперником сборной России в матче за бронзовые награды, который пройдет в воскресенье в 17:15. Битва за главный трофей начнется в 21:45.

Напомним, что сборная Беларуси заняла предпоследнее в группе, одержав две победы и потерпев пять поражений, и сохранила прописку в элитном дивизионе. Сегодня же стало известно о кадровых перестановках в белорусском хоккее .