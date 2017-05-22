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Чемпион MotoGP 2006 года Ники Хэйден скончался от полученных в аварии травм в 35 лет
22.05.2017 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпион MotoGP 2006 года Ники Хэйден скончался от травм, полученных в аварии, сообщает crash.net.
Американский гонщик был сбит машиной неподалеку от трассы в Мизано во время тренировок за рулем велосипеда. Хэйден был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Врачи сделали все возможное, но не смогли добиться улучшения состояния Хэйдена и сегодня сообщили о кончине американца.
Ники Хэйдену было 35 лет.
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Чемпион MotoGP 2006 года Ники Хэйден скончался от травм, полученных в аварии, сообщает crash.net.
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