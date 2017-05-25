|
Михаил Захаров: «Года 2-3 пройдет, и у нас будут победы над шведами и канадцами»
26.05.2017 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров уверен, что в ближайшем будущем сборная Беларуси сможет обыграть Швецию и Канаду.
«Везде четко написано: клубы созданы для того, чтобы готовить игроков для национальной сборной. Все! Другого варианта нет. И готовили. Года 2-3 пройдет, и у нас будут победы над шведами и канадцами. Будут, увидите», – сказал Захаров в программе «Наши новости» на канале ОНТ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров уверен, что в ближайшем будущем сборная Беларуси сможет обыграть Швецию и Канаду.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии