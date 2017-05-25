Михаил Захаров: «Года 2-3 пройдет, и у нас будут победы над шведами и канадцами»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров уверен, что в ближайшем будущем сборная Беларуси сможет обыграть Швецию и Канаду.

«Везде четко написано: клубы созданы для того, чтобы готовить игроков для национальной сборной. Все! Другого варианта нет. И готовили. Года 2-3 пройдет, и у нас будут победы над шведами и канадцами. Будут, увидите», – сказал Захаров в программе «Наши новости» на канале ОНТ.

29.09.2016 Михаил Захаров: «Все задумаются о второй белорусской команде в КХЛ, когда сборная вылетит в группу В. А это будет уже скоро»