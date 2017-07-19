«Вест Хэм» подтвердил трансфер Чичарито

Нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес станет игроком «Вест Хэма».

Лондонский клуб объявил о том, что достиг договоренности о трансфере футболиста. В ближайшее время Чичарито пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с «Вест Хэмом».

Сообщалось, что за его трансфер «Байер» получит 13 миллионов фунтов.