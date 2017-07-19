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«Вест Хэм» подтвердил трансфер Чичарито
20.07.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес станет игроком «Вест Хэма».
Лондонский клуб объявил о том, что достиг договоренности о трансфере футболиста. В ближайшее время Чичарито пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с «Вест Хэмом».
Сообщалось, что за его трансфер «Байер» получит 13 миллионов фунтов.
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Нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес станет игроком «Вест Хэма».
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