Милан Шкода: «Если бы у БАТЭ был полный состав, то они шли бы в атаку большими силами, что давало бы нам больше пространства в нападении»

Нападающий пражской «Славии» Милан Шкода поделился впечатлениями после первого матча с БАТЭ (1:0).

- Три удара в каркас, но в итоге 1:0. Этого мало?

– Думаю, что да. Перед матчем мы ставили задачу выиграть и не пропустить. Но после матча нам кажется, что мы могли получить большее преимущество.

- Судья удалил игрока БАТЭ. Как прокомментируете тот эпизод?

– Фол был, это очевидно. Не буду говорить, тянул ли он на красную карточку, но фол был.

- Чего ждать в ответном матче?

– Мы победили и не пропустили. Отправимся в Беларусь, чтобы бороться за проход в следующий раунд. Конечно, если бы добились более крупной победы сегодня, то было бы проще. Просто так БАТЭ не отдаст победу в Борисове. Нам нужно ее добыть.

- Вам было сложнее играть после удаления игрока БАТЭ?

– Возможно. Они всей командой отошли в оборону, которую было сложно пройти. Если бы у них был полный состав, то они шли бы в атаку большими силами, что давало бы нам больше пространства в нападении. В Борисове будет другая игра, – сказал Шкода.