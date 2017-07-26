Александр Лесун: «Олимпийским чемпионом меня сделала Россия, не собираюсь менять сборную»

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун заявил, что слухи о его возвращении в Беларусь ничем не подкреплены.

«Я сам в шоке от этих публикаций. Меня неправильно поняли. Я говорил, что можно подумать о возвращении в Беларусь только на пенсии. Я имел в виду обычную жизнь, вернуться туда на старости лет. Но ни в коем случае не менять сборную.

Чемпионом мира и олимпийским чемпионом меня сделала только Российская Федерация. Я хочу представлять только ее цвета в спорте», – сказал Лесун.