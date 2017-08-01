Вадим Девятовский: «Если сравнивать с теми же США, то Беларусь достойно благодарит спортсменов и тренеров за их труд»

Председатель БФЛА Вадим Девятовский считает, что в Беларуси условия для спортсменов не менее достойные, чем в США.

– Государство щедро оплачивает спортсменам результат. Именно результат. Начиная от президентской стипендии заканчивая премиальными. Подчеркну, премиальными достойными. Если сравнивать с теми же Соединенными штатами Америки, то Беларусь достойно благодарит спортсменов и тренеров за их труд.

Например, я имел приглашение от США. Но я отдавал себе отчет в нескольких вещах. Во-первых, я не хотел уезжать из-за любви к Родине. Во-вторых, не было гарантии, что там школа метания молота лучше белорусской. Поэтому я остался дома, – сказал Девятовский в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

Вице-премьер Кочанова: «Молодые тренеры должны адекватно воспринимать зарплату 1,3 миллиона»