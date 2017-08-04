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«Боруссия» готова обсудить с «Барселоной» трансфер Дембеле за 100 млн евро

04.08.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле может перейти в «Барселону».

Сегодня стало известно, что «Барселона» согласовала контракт с 20-летним французом и предложит за него 80 миллионов евро.

Однако руководители «Боруссии» уверены, что Дембеле должен стать первым футболистом из бундеслиги, который будет продан за 100 миллионов евро или дороже, поэтому немцы готовы будут обсудить переход на этих условиях.

По информации L’Equipe и Mundo Deportivo, спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес на следующей неделе приедет в Германию на переговоры.

Напомним, год назад «Боруссия» купила Дембеле у «Ренна» за 15 миллионов евро.

В 32 матчах дебютного сезона в бундеслиге Дембеле забил 6 голов, отдал 12 голевых передач и стал лучшим молодым игроком сезона-2016/17.

Кем «Барселона» собирается заменить Неймара

 
 
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле может перейти в «Барселону».

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