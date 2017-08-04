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«Боруссия» готова обсудить с «Барселоной» трансфер Дембеле за 100 млн евро
04.08.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий дортмундской
Сегодня стало известно, что
Однако руководители «Боруссии» уверены, что Дембеле должен стать первым футболистом из бундеслиги, который будет продан за 100 миллионов евро или дороже, поэтому немцы готовы будут обсудить переход на этих условиях.
По информации L’Equipe и Mundo Deportivo, спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес на следующей неделе приедет в Германию на переговоры.
Напомним, год назад «Боруссия» купила Дембеле у «Ренна» за 15 миллионов евро.
В 32 матчах дебютного сезона в бундеслиге Дембеле забил 6 голов, отдал 12 голевых передач и
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле может перейти в «Барселону».
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