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Владимир Журавель: «При равной игре БАТЭ использовал свой момент»

11.08.2017 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал результат матча 18-го тура против БАТЭ (0:1).

«При равной игре БАТЭ использовал свой момент. Миша Гордейчук исполнил классически в своем стиле. При подготовке к матчу мы об этом напоминал. У нас был похожий момент, но Фамейе, к сожалению, его не реализовал.

Команды начали осторожно. Я бы не сказал, что боялись, но с уважением. Сложно что-то добавить. Равная игра хороших соперников. БАТЭ выжал максимум», – сказал Журавель.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал результат матча 18-го тура против БАТЭ (0:1).

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