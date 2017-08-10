Владимир Журавель: «При равной игре БАТЭ использовал свой момент»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал результат матча 18-го тура против БАТЭ (0:1).

«При равной игре БАТЭ использовал свой момент. Миша Гордейчук исполнил классически в своем стиле. При подготовке к матчу мы об этом напоминал. У нас был похожий момент, но Фамейе, к сожалению, его не реализовал.

Команды начали осторожно. Я бы не сказал, что боялись, но с уважением. Сложно что-то добавить. Равная игра хороших соперников. БАТЭ выжал максимум», – сказал Журавель.