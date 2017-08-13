МИНСК, 13 авг — Sputnik. Минчане не смогли стартовать с победы на Кубке Латвийских железных дорог (ЛЖД), который открылся в Риге.

Команда из Беларуси активно начала встречу и старалась как можно больше атаковать. Первую шайбу в ворота рижан забил новичок минского "Динамо" Джастин Фонтейн. Вторую голевую комбинацию белорусы провели в конце периода. Преимущество белорусского клуба удвоил тот же Джастин Фонтейн.

Однако во втором периоде все изменилось. Латвийские хоккеисты на 28-й минуте поразили ворота минчан. После чего сравняли счет и на 39-й минуте вышли вперед. Победный гол на свой счет записал игрок хозяев Гунарс Скворцовс (3:2).

"Зубры" пытались отыграться в оставшееся время, но не смогли перехватить инициативу.

В понедельник минское "Динамо" сыграет с ярославским "Локомотивом", а 16 августа сразится с казанским "Ак Барсом".

Кубок Латвийских железных дорог проводится с 2009 года. Минское "Динамо" ни разу не попадало в призеры турнира.