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Минское "Динамо" проиграло рижским одноклубникам на Кубке ЛЖД
13.08.2017 23:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Минчане не смогли стартовать с победы на Кубке Латвийских железных дорог (ЛЖД), который открылся в Риге.
Команда из Беларуси активно начала встречу и старалась как можно больше атаковать. Первую шайбу в ворота рижан забил новичок минского "Динамо" Джастин Фонтейн. Вторую голевую комбинацию белорусы провели в конце периода. Преимущество белорусского клуба удвоил тот же Джастин Фонтейн.
Однако во втором периоде все изменилось. Латвийские хоккеисты на 28-й минуте поразили ворота минчан. После чего сравняли счет и на 39-й минуте вышли вперед. Победный гол на свой счет записал игрок хозяев Гунарс Скворцовс (3:2).
"Зубры" пытались отыграться в оставшееся время, но не смогли перехватить инициативу.
В понедельник минское "Динамо" сыграет с ярославским "Локомотивом", а 16 августа сразится с казанским "Ак Барсом".
Кубок Латвийских железных дорог проводится с 2009 года. Минское "Динамо" ни разу не попадало в призеры турнира.
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В другом матче турнира казанский "Ак Барс" вырвал победу у ярославского "Локомотива" (2:1).
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