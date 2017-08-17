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Мирко Иванич: « Мы должны были побеждать «Александрию»

17.08.2017 23:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хавбек БАТЭ Мирко Иванич прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы.

– Вы забили быстрый гол, но вместо того, чтобы развивать преимущество, подсели. Уже не впервые в этом сезоне…

– Думаю, дело в психологии. У нас команда лучше. Мы должны были побеждать.

– Во втором тайме самый опасный момент 0 ваш удар в перекладину с 30 метров. Почему игроки не заходили в штрафную площадь соперника?

– Не знаю. Могу сказать, что моменты были. В следующей игре нужно будет лучше реализовывать то, что создадим. Постараемся сыграть лучше в Александрии, – сказал Иванич.

 
 
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Хавбек БАТЭ Мирко Иванич прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы.

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