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Мирко Иванич: « Мы должны были побеждать «Александрию»
17.08.2017 23:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хавбек БАТЭ Мирко Иванич прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы.
– Вы забили быстрый гол, но вместо того, чтобы развивать преимущество, подсели. Уже не впервые в этом сезоне…
– Думаю, дело в психологии. У нас команда лучше. Мы должны были побеждать.
– Во втором тайме самый опасный момент 0 ваш удар в перекладину с 30 метров. Почему игроки не заходили в штрафную площадь соперника?
– Не знаю. Могу сказать, что моменты были. В следующей игре нужно будет лучше реализовывать то, что создадим. Постараемся сыграть лучше в Александрии, – сказал Иванич.
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Хавбек БАТЭ Мирко Иванич прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы.
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