Андрей Бохно: «У нас в клубе были ошибки в развитии молодежного футбола. Сейчас у нас развитие молодежи – главная цель»

Директор «Гранита» Андрей Бохно рассказал о ставке на развитие молодежи.

«Да, были и у нас в клубе ошибки в развитии молодежного футбола. Но на ошибках учатся. Главное сделать правильные выводы. Сейчас у нас развитие молодежи — главная цель. На «лицензировании», когда «Гранит» выступал в высшей лиге, нам было тяжело обходиться силами своих парней. Разве соберешь в Микашевичах и Лунинце четыре возраста? Да чтобы они еще давали бой минскому «Динамо», где собраны все лучшие игроки страны?

Сейчас выступаем в юношеском первенстве среди команд первой лиги. Здесь ребятам уже полегче. Поехали в Слоним: игроки 2002-го года рождения выиграли 7:0, 2001-го — 2:1. И никто охоту к футболу разгромами по 10:0 у них не отбивает», – сказал Бохно.

Отметим, что в заявке «Гранита» только два футболиста старше 23 лет.