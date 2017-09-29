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Николай Ходасевич: «БАТЭ фаворит в игре с «Динамо», команда по совокупности просто покласснее»

30.09.2017 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич поделился мнением о завтрашнем центральном матче 24 тура чемпионата Беларуси «Динамо» Минск – БАТЭ.

«Это все продолжение чемпионских разборок в нашем чемпионате. Минское «Динамо» проиграло в Бресте, борисовчане разобрались со «Слуцком». Затем была достаточно тяжелая игра с «Арсеналом». И вот команда Сергея Гуренко напротив. При этом у тренера в субботу юбилей. Поздравляем! Желаем счастья, здоровья и успехов на тренерском поприще. Но, возвращаясь к белорусскому класико, я остаюсь при своих позициях, что борисовчане сходу после еврокубков и даже в таком темпе – через два дня на третий, мне кажется, выглядят фаворитами. Букмекеры тоже так считают. Команда, наверное, по совокупности просто покласснее. Плюс я остаюсь при своем мнении, что после еврокубков на тех скоростях они вваливаются в чемпионат Беларуси.  Наверняка здесь будет победа. Но не та победа, которую мы видели над солигорским «Шахтером». Таких же ошибок минское «Динамо» не допустит. Ну и «Динамо» немного по-другому играет нежели «Шахтер».  Ведь правда?

Будет очень тяжелая игра. Я даже не удивлюсь, если там один мяч все решит. Возможно, стоит сыграть низовую фору – ТМ2,5 мячей и БАТЭ не проиграет. Возможно, даже будет ничья.  Все это возможно. Я возьму ставку, которая должна быть определяющей для минского «Динамо»: победа БАТЭ в один мяч за 3,60. Очень классный коэффициент. Я объясню почему. Во-первых, БАТЭ так побеждает своих принципиальных соперников. Так было в первом круге над «Динамо». Во-вторых, мне кажется, что БАТЭ в этом матче просто не пропустит. И в-третьих, в этой непростой борьбе одного мяча будет достаточно. Обладая большим потенциалом, да, через два дня на третий, да, на чужом поле. Но тем не менее. Вот в один мяч увезти три очка – это, наверное, самый подходящий момент. На то и сыграем», – сказал Ходасевич.

Матч «Динамо» Минск – БАТЭ пройдет в воскресенье на стадионе «Трактор» и начнется в 16.00.

Известные спортсмены Калюжный, Тарасюк и Мартыненко снялись в ролике «Динамо» к матчу с БАТЭ

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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