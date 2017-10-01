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Голевой хет-трик Хаудена позволил минскому "Динамо" обыграть одноклубников из Москвы в чемпионате КХЛ

02.10.2017 21:47 — Новости Спорта | БелТА  
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Голевой хет-трик Хаудена позволил минскому "Динамо" обыграть одноклубников из Москвы в чемпионате КХЛ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голевой хет-трик Куинтона Хаудена позволил минскому "Динамо" обыграть одноклубников из Москвы в чемпионате КХЛ со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева площадки перед игрой не смогли включить в стартовый состав нескольких ведущих игроков. Нападающие Джек Скилле и Джастин Фонтэйн, а также защитники Евгений Лисовец и Дмитрий Коробов пропускали игру по медицинским показаниям. В такой ситуации, казалось, у "зубров" на родном льду не столь много шансов одолеть московское "Динамо", которое занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Однако минчане, пропустив первыми, смогли проявить бойцовские качества и одержали победу.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Андрея Покумейко.

 
Теги: Минск
 
 
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голевой хет-трик Куинтона Хаудена позволил минскому "Динамо" обыграть одноклубников из Москвы в чемпионате КХЛ со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0),...

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