Антонина Кошель: «Не верю, что Гуцу могла молчать 27 лет и ни с кем не поделилась»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Антонина Кошель прокомментировала заявление украинской гимнастки Татьяны Гуцу о том, что в 1991 году ее изнасиловал партнер по команде Виталий Щербо.

«Я не верю, что такое могло произойти, что Виталий способен на такое. Он такой парень, что не мог обидеть таким образом.

Не верю, что 27 лет можно молчать и ни с кем не поделиться. Тем более, девочка 15 лет — не поделилась, не поплакалась.

Не знаю, почему она так сказала. Наверное, для чего-то другого, чтобы о Виталии плохо думали… Я не могу в это поверить, и пусть остальные такого плохого о нем не думают», — сказала Кошель.

Виталия Щербо обвиняют в изнасиловании. Только факты