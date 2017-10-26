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Горди Дуайер: «Энергия команды мне понравилась, но в атаке нужно действовать продуктивнее. Постараемся добиться этого уже в Риге»

27.10.2017 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Йокерита» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю Юкку Ялонена и его команду с приобретением трех очков в этот особенный для клуба вечер. Наша команда проделала большую работу сегодня, мы сражались на протяжении всех 60 минут. «Йокерит» – одна из топовых команд Лиги, и нам практически удалось сдержать ее атаку, не позволить создавать много моментов благодаря форчекингу. Что касается наших действий в нападении, то по-прежнему есть проблемы с результативностью. Продолжим работать над этим. Мы обязаны найти ответ на этот вопрос. Энергия команды мне понравилась, но в атаке нам нужно действовать продуктивнее. Постараемся добиться этого уже в Риге.

– Вопрос по Джеффу Плэтту. Вернется ли он все-таки в «Динамо» или речь идет только о возвращении в национальную сборную?

– Он игрок ЦСКА. И национальной сборной Беларуси, – сказал Дуайер.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Йокерита» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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