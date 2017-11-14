Дания вышла на ЧМ-2018. Ирландия не сыграет на турнире

Сборная Дании разгромила Ирландию в ответном стыковом матче (5:1, первый матч – 0:0).

Датская команда обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата мира, который следующим летом пройдет в России. Ирландия на турнире не выступит.

Дания сыграет в финальной части ЧМ в пятый раз в своей истории. Ирландия не может пробиться на турнир с 2002 года.

Бендтнер приедет на ЧМ-2018. Самая удобная таблица