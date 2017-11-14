ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дания вышла на ЧМ-2018. Ирландия не сыграет на турнире

15.11.2017 00:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сборная Дании разгромила Ирландию в ответном стыковом матче ЧМ-2018 (5:1, первый матч – 0:0).

Датская команда обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата мира, который следующим летом пройдет в России. Ирландия на турнире не выступит.

Дания сыграет в финальной части ЧМ в пятый раз в своей истории. Ирландия не может пробиться на турнир с 2002 года.

Бендтнер приедет на ЧМ-2018. Самая удобная таблица

Ирландия – Дания 1:5 (1:2, 0:3)
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «Авива-Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 6 Даффи, 1:1 – 29, автогол Кристи, 1:2 – 32 Эриксен, 1:3 – 63 Эриксен, 1:4 – 73 Эриксен, 1:5 – 90, пенальти Бендтнер.
ИрландияРэндолф, Кларк (Лонг, 71), Даффи, Уорд, Кристи, Мейлер (Хулахан, 46), Макклейн, Брэйди, Хендрик, Артер (Макгиди, 46), Мерфи.
ДанияШмейхель, Кьер, Бьелланд, Кристенсен, Ларсен (Анкерсен, 54), Дилэйни, Квист, Эриксен, Систо, Поульсен (Корнелиус, 70), Йоргенсен (Бендтнер, 84).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Дании разгромила Ирландию в ответном стыковом матче ЧМ-2018 (5:1, первый матч – 0:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. «Бруклин» против «Бостона», «Хьюстон» сыграет с «Торонто» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика