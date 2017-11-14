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Дания вышла на ЧМ-2018. Ирландия не сыграет на турнире
15.11.2017 00:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Дании разгромила Ирландию в ответном стыковом матче
Датская команда обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата мира, который следующим летом пройдет в России. Ирландия на турнире не выступит.
Дания сыграет в финальной части ЧМ в пятый раз в своей истории. Ирландия не может пробиться на турнир с 2002 года.
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Сборная Дании разгромила Ирландию в ответном стыковом матче ЧМ-2018 (5:1, первый матч – 0:0).
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