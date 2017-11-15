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НБА. «Шарлотт» – «Кливленд», «Миннесота» примет «Сан-Антонио» и другие матчи

15.11.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. Николя Батюм дебютирует за «Шарлотт» в сезоне-2017/18 в матче с «Кливлендом», который все еще находится в поиске.

Стремящаяся на вершину «Миннесота» примет одного из фаворитов Запада «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Юта 106:101 (27:30, 23:30, 27:22, 29:19)
Дата проведения
16 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

Майами – Вашингтон 93:102 (19:30, 30:31, 25:10, 19:31)
Дата проведения
16 ноября, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Атланта – Сакраменто 126:80 (24:16, 40:19, 28:26, 34:19)
Дата проведения
16 ноября, 03.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика

Оклахома-Сити – Чикаго 84:66 (4 четверть)
Дата проведения
16 ноября, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Шарлотт – Кливленд 95:105 (4 четверть)
Дата проведения
16 ноября, 04.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Торонто 108:121 (4 четверть)
Дата проведения
16 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Индиана 98:105 (4 четверть)
Дата проведения
16 ноября, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Детройт 86:84 (4 четверть)
Дата проведения
16 ноября, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

Миннесота – Сан-Антонио 98:86 (4 четверть)
Дата проведения
16 ноября, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

Портленд – Орландо
Дата проведения
16 ноября, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Филадельфия
Дата проведения
16 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.

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