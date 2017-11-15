НБА. «Шарлотт» – «Кливленд», «Миннесота» примет «Сан-Антонио» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. Николя Батюм дебютирует за «Шарлотт» в сезоне-2017/18 в матче с , который все еще находится в поиске.

Стремящаяся на вершину «Миннесота» примет одного из фаворитов Запада .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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