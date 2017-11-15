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НБА. «Шарлотт» – «Кливленд», «Миннесота» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
15.11.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. Николя Батюм дебютирует за «Шарлотт» в сезоне-2017/18 в матче с
Стремящаяся на вершину «Миннесота» примет одного из фаворитов Запада
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
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