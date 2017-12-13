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НБА. «Индиана» – «Оклахома-Сити», «Новый Орлеан» сыграет с «Милуоки» и другие матчи

13.12.2017 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. Пол Джордж в составе «Оклахома-Сити» впервые сыграет в Индианаполисе против своей бывшей команды «Индианы».

«Новый Орлеан» Дэвиса и Казинса примет «Милуоки» Адетокумбо.

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Оклахома-Сити 95:100 (27:22, 19:29, 23:22, 26:27)
Дата проведения
14 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Орландо – Клипперс 95:106 (24:13, 16:32, 28:29, 27:32)
Дата проведения
14 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Вашингтон – Мемфис 93:87 (22:12, 19:17, 19:28, 33:30)
Дата проведения
14 декабря, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика

Бостон – Денвер 124:118 (30:31, 38:28, 29:33, 27:26)
Дата проведения
14 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика

Майами – Портленд 95:102 (33:21, 27:29, 19:20, 16:32)
Дата проведения
14 декабря, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Юта 100:96 (4 четверть)
Дата проведения
14 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Милуоки 110:105 (4 четверть)
Дата проведения
14 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Финикс – Торонто 52:58 (2 четверть)
Дата проведения
14 декабря, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

Хьюстон – Шарлотт 38:23 (1 четверть)
Дата проведения
14 декабря, 05.30, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

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