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НБА. «Индиана» – «Оклахома-Сити», «Новый Орлеан» сыграет с «Милуоки» и другие матчи
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. Пол Джордж в составе «Оклахома-Сити» впервые сыграет в Индианаполисе против своей бывшей команды «Индианы».
«Новый Орлеан» Дэвиса и Казинса примет «Милуоки» Адетокумбо.
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
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