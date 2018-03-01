Максим Жавнерчик: «Перед тренерами извинился. А перед Капским мне извиняться было не за что»

Защитник минского «Динамо» Максим Жавнерчик рассказал, чем были мотивированы его слова после домашнего матча БАТЭ с «Алашкертом» (1:1).

– Сказанное в Борисове выпалил на эмоциях?

– Нет. После матча полчаса прошло, если не больше, — какие уж тут эмоции?

– Те слова — главная ошибка в твоей карьере?

– Не думаю, что это вообще ошибка. Рад тому, как складывается моя карьера. Все-таки чего-то достиг.

– Сейчас сказал бы иначе?

– Разве что не стал бы говорить про тренеров. Если вдуматься, в чем они виноваты? Полностью разобрали игру соперника, дали правильную установку, разъяснили нам план от «а» до «я». Но в футболе не всегда получается забить столько, сколько хочешь. Считаю, от нас тогда отвернулась удача. На самом деле, кроме этой фразы, в раздевалке после матча в Борисове я сказал Капскому: «Если не пройдем «Алашкерт», напишу заявление». Это помимо того, что услышали журналисты в микст-зоне. А тренеры, повторюсь, ни при чем. С Ермаковичем на следующий день состоялась беседа: «Макс, не следовало так говорить. Сам понимаешь, как тренеры подобное воспринимают». Я перед ним извинился.

– А перед Капским?

– А мне перед ним извиняться было не за что — ничем его не обидел, – считает Жавнерчик.

Максим Жавнерчик: «Если будет провалена осень, то нужно или увольнять тренера, или разгонять футболистов»