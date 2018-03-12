Ярослав Богунов: «Торпедо» выиграло первую лигу или заняло второе место? Так какого х##а они будут делать в высшей лиге?»

Экс-полузащитник «Крумкачоў» Ярослав Богунов поделился мнением о последних событиях в клубе.

«Уже по традиции :) Я прощаюсь с «Крумкачамі». Не обижаюсь и не держу зла на руководителей и персонал клуба, которые позвали меня и заверяли в том, что все у нас будет отлично. Они сделали все и даже больше. Но беспредел, который произошел, выбил всех из колеи. Хочется обратиться ко всем, кому не безразлична судьба единственного независимого ни от кого – ФК «Крумкачы»! Поддерживайте и не дайте такому интересному и индивидуальному клубу уйти с полей Беларуси! Спортивный принцип – он определяющий, а не околофутбольный, как пытаются заверить эти деятели! Хочешь играть в высшей лиге – докажи это, хочешь играть в Кубке – докажи это! «Крумкачы» это доказали. Теперь скажите мне, «Торпедо» выиграло первую лигу? Они заняли второе место? Они прошли в Кубке дальше? Так какого хера они будут в высшей лиге делать? Если «Крумкачы» там не будут, то и этот клуб там играть не должен! Если у вас есть хоть чуть-чуть достоинства и человечности, расскажите всем напрямую, почему вы так поступили. Да завязли вы в своём болотце, ребятки : ) И после этого вам точно не отмыться!» – считает Богунов.