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Захаров об экстралиге: «Фетисов и Медведев смогли же сделать КХЛ. Ну и мы бы смогли сделать, но пока за 10 лет ничего не сделали»

21.11.2018 00:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров порассуждал о значимости экстралиги и сравнил ее с КХЛ.

– Слава богу появилась вторая лига. Но мне видится, чтобы эти команды сделать фарм-клубами. Все равно им будет очень тяжело тягаться с командами нашей восьмерки. Но там все равно должно быть больше молодых ребят. Все-таки где-то надо сделать свою лигу как КХЛ. Надо нашу лигу делать мощнее.

– Грубо говоря фарм-клуб Могилева – это Бобруйск?

– Как-то так. Знаете, в свое время в российском хоккее был такой развал, что там никто не ходил.  И именно благодаря Фетисову и Медведеву, которые создали КХЛ. Эти два человека лично создали КХЛ. И по посещаемости в Европе они номер 2. А на первые пять команд по 10 тысяч зрителей ходит. Это все благодаря этим двум людям. Смогли же они сделать? Ну и мы бы смогли сделать. Должны же быть праздник и картинка на этих матчах. Пока у нас и близко ничего нету. Поэтому народ так и относится к нам. Мы ничего за 10 лет не сделали. Ничего, – сказал Захаров в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

 
Теги: Могилев
 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров порассуждал о значимости экстралиги и сравнил ее с КХЛ.
 
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