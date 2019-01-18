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Анри Хагуш: «В свое время дважды звали в сборную Беларуси. Сейчас жалею, что не согласился»
19.01.2019 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитники тульского «Арсенала» Анри Хагуш, в свое время выступавший за БАТЭ, в интервью
– Анри, признавайся, звали тебя в сборную Беларуси?
– Да.
– Сколько раз?
– Два раза. Один раз в «молодежку», а во второй раз уже звонил Капский на тему главной.
– Почему не пошел?
– Уехал тогда в «Рубин». Не хотел считаться легионером.
– Жалеешь?
– Если честно, да. Надо было соглашаться. После этого вариантов не было, – сказал Хагуш.
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Защитники тульского «Арсенала» Анри Хагуш, в свое время выступавший за БАТЭ, в интервью «Чемпионату» рассказал о том, что имел предложение выступать за сборную...
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