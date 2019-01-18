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Анри Хагуш: «В свое время дважды звали в сборную Беларуси. Сейчас жалею, что не согласился»

19.01.2019 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитники тульского «Арсенала» Анри Хагуш, в свое время выступавший за БАТЭ, в интервью «Чемпионату» рассказал о том, что имел предложение выступать за сборную Беларуси.

– Анри, признавайся, звали тебя в сборную Беларуси?

– Да.

– Сколько раз?

– Два раза. Один раз в «молодежку», а во второй раз уже звонил Капский на тему главной.

– Почему не пошел?

–  Уехал тогда в «Рубин». Не хотел считаться легионером.

– Жалеешь?

– Если честно, да. Надо было соглашаться. После этого вариантов не было, – сказал Хагуш.

 
 
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Защитники тульского «Арсенала» Анри Хагуш, в свое время выступавший за БАТЭ, в интервью «Чемпионату» рассказал о том, что имел предложение выступать за сборную...
 
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