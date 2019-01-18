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Кубок IBU. Спринт. Лазовский финишировал 12-м, Лобастов – 21-м, Кривко – 44-м, Воробей – 58-м
19.01.2019 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере прошел мужской спринт
Кубок IBU
5-й этап
Арбер, Германия
Мужчины
Спринт
Начало – 12.00 по белорусскому времени
Старт-лист
1. Аристид Бегю (Франция) – 25:58.8 (0+1)
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Сегодня на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере прошел мужской спринт Кубок IBU 5-й этап Арбер, Германия Мужчины Спринт Начало – 12.00 по белорусскому времени...
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