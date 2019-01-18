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Кубок IBU. Спринт. Лазовский финишировал 12-м, Лобастов – 21-м, Кривко – 44-м, Воробей – 58-м

19.01.2019 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере прошел мужской спринт

Кубок IBU

5-й этап

Арбер, Германия

Мужчины

Спринт

Начало – 12.00 по белорусскому времени

Старт-лист

1. Аристид Бегю (Франция) – 25:58.8 (0+1)
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – + 2.0 (0+1)
3. Антон Бабиков (Россия) – +14.1 (0+0)
12. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – +37.7 (0+1)
21. Никита Лобастов (Беларусь) – + 1:14.6 (0+1)
44. Виктор Кривко (Беларусь) – +2:06.8 (0+2)
58. Максим Воробей (Беларусь) – +2:42.1 (1+3)

 
 
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Сегодня на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере прошел мужской спринт Кубок IBU 5-й этап Арбер, Германия Мужчины Спринт Начало – 12.00 по белорусскому времени...
 
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