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Игорь Ковалевич: «Для «Немана» главное — это наигрывать гродненскую молодежь»
30.01.2019 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал об уходе Николая Януша, а также о задачах на предстоящий сезон.
— Ушел из команды Николай Януш.
— Коля человек домашний, семейный. Закончилась аренда, и он решил вернуться в Солигорск, где у него семья. Спасибо ему за помощь в прошлом сезоне. Нам бы хотелось сохранить его в «Немане», но Коля сказал, что будет доказывать свою состоятельность в «Шахтере».
— Ваш тренерский штаб недавно пополнил Георгий Кондратьев.
— С Георгием Петровичем мы давно знакомы. Предложил ему снова вместе поработать. Очень рад, что он согласился. Также благодарен руководству города, которое с пониманием отнеслось к этому. Георгий Кондратьев действительно квалифицированный тренер.
— Руководство клуба задачи на сезон еще не обозначило?
— После сборов встретимся, обсудим, посмотрим, как складываются дела. Конечно, какие-то цели будут озвучены. Но вообще для «Немана» главное — это наигрывать гродненскую молодежь. Будем стараться воспитывать своих молодых игроков, но, конечно, не в ущерб турнирным задачам, – сказал Ковалевич.
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал об уходе Николая Януша, а также о задачах на предстоящий сезон.
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