Игорь Ковалевич: «Для «Немана» главное — это наигрывать гродненскую молодежь»

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал об уходе Николая Януша, а также о задачах на предстоящий сезон.

— Ушел из команды Николай Януш.

— Коля человек домашний, семейный. Закончилась аренда, и он решил вернуться в Солигорск, где у него семья. Спасибо ему за помощь в прошлом сезоне. Нам бы хотелось сохранить его в «Немане», но Коля сказал, что будет доказывать свою состоятельность в «Шахтере».

— Ваш тренерский штаб недавно пополнил Георгий Кондратьев.

— С Георгием Петровичем мы давно знакомы. Предложил ему снова вместе поработать. Очень рад, что он согласился. Также благодарен руководству города, которое с пониманием отнеслось к этому. Георгий Кондратьев действительно квалифицированный тренер.

— Руководство клуба задачи на сезон еще не обозначило?

— После сборов встретимся, обсудим, посмотрим, как складываются дела. Конечно, какие-то цели будут озвучены. Но вообще для «Немана» главное — это наигрывать гродненскую молодежь. Будем стараться воспитывать своих молодых игроков, но, конечно, не в ущерб турнирным задачам, – сказал Ковалевич.