«Детройт» установил антирекорд НБА, проиграв в плей-офф 14-й раз подряд

Источник материала: Tribuna.com

«Детройт» в понедельник уступил «Милуоки» (104:121, 0-4) и установил антирекорд , проиграв в плей-офф 14-й раз подряд.

Неудачная серия «Пистонс» началась в 2008 году, когда клуб из Мичигана в пятой и шестой встречах финала Востока проиграл «Бостону».

Последнюю на данный момент победу в плей-офф «Детройт» одержал 26 мая 2008 года над «Селтикс».