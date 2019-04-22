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«Детройт» установил антирекорд НБА, проиграв в плей-офф 14-й раз подряд
23.04.2019 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Детройт» в понедельник уступил «Милуоки» (104:121, 0-4) и установил антирекорд
Неудачная серия «Пистонс» началась в 2008 году, когда клуб из Мичигана в пятой и шестой встречах финала Востока проиграл «Бостону».
Последнюю на данный момент победу в плей-офф «Детройт» одержал 26 мая 2008 года над «Селтикс».
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«Детройт» в понедельник уступил «Милуоки» (104:121, 0-4) и установил антирекорд НБА, проиграв в плей-офф 14-й раз подряд.
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