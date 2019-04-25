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Марцел Личка: «Славия» второй тайм не хотела играть вперед, был автобус. Но не надо плакать, надо играть и забивать» 

25.04.2019 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Рулевой брестского «Динамо» Марцел Личка подвел итог матча со «Славией» (0:0) в рамках 5-го тура высшей лиги.

«Было много возможностей забить. Не реализовали свои моменты, как и в последней игре в Минске. «Славия» второй тайм не хотела играть вперед, был автобус. Но это наша ошибка, прежде всего. Не надо плакать, надо играть и забивать.

Милевский, можно сказать, играл второго нападающего. Юзепчук прибавил скорости команде, но, опять же, мы не забили свои моменты. Большая проблема сейчас в игре – забить один гол. Будем работать над последними 20 метрами перед воротами соперника. Нужна реализация. В конце матча Гутор на угловой пошел забивать – это было мое решение.

Почему не выпустил Фамейе? Дал шанс Быкову сыграть на фланге атаки. Артем сильный физически и достаточно скоростной. А у Нойка хороший удар, таких нам не хватало», – сказал Личка.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Рулевой брестского «Динамо» Марцел Личка подвел итог матча со «Славией» (0:0) в рамках 5-го тура высшей лиги.
 
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