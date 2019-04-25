|
Марцел Личка: «Славия» второй тайм не хотела играть вперед, был автобус. Но не надо плакать, надо играть и забивать»
25.04.2019 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Рулевой брестского «Динамо» Марцел Личка подвел итог матча со «Славией» (0:0) в рамках 5-го тура высшей лиги.
«Было много возможностей забить. Не реализовали свои моменты, как и в последней игре в Минске. «Славия» второй тайм не хотела играть вперед, был автобус. Но это наша ошибка, прежде всего. Не надо плакать, надо играть и забивать.
Милевский, можно сказать, играл второго нападающего. Юзепчук прибавил скорости команде, но, опять же, мы не забили свои моменты. Большая проблема сейчас в игре – забить один гол. Будем работать над последними 20 метрами перед воротами соперника. Нужна реализация. В конце матча Гутор на угловой пошел забивать – это было мое решение.
Почему не выпустил Фамейе? Дал шанс Быкову сыграть на фланге атаки. Артем сильный физически и достаточно скоростной. А у Нойка хороший удар, таких нам не хватало», – сказал Личка.
Брест обыграл БАТЭ – и случился затык: два очка в двух матчах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марцел Личка: «Славия» второй тайм не хотела играть вперед, был автобус. Но не надо плакать, надо играть и забивать»
Рулевой брестского «Динамо» Марцел Личка подвел итог матча со «Славией» (0:0) в рамках 5-го тура высшей лиги.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)