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Роман Пилипчук: «Я не говорил, что уйду. Сказал, что мы проанализируем и примем некие решения»
12.05.2019 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук сообщил, что не собирается уходить в отставку.
– После игры в Слуцке вы сказали, что примете
– Я ни с кем не говорил – общаюсь только с командой. Решение? Знаете, после некого периода ты анализируешь и начинаешь понимать, что нужно сделать. Мы тоже прожили некий период и хотели принять решения. Сегодня одно из них – Богомольский в атаке.
Оно принесло пользу. В любом случае не анализируя, нельзя двигаться вперед. Есть моменты, когда ты анализируешь и понимаешь, что, наверное, дороги вперед не будет – надо выходить. Я не говорил, что уйду. Сказал, что мы проанализируем и примем некие решения.
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Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук сообщил, что не собирается уходить в отставку.
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