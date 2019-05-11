Роман Пилипчук: «Я не говорил, что уйду. Сказал, что мы проанализируем и примем некие решения»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук сообщил, что не собирается уходить в отставку.

– После игры в Слуцке вы сказали, что примете некое решение. Что это было за решение? О чем и с кем говорили?

– Я ни с кем не говорил – общаюсь только с командой. Решение? Знаете, после некого периода ты анализируешь и начинаешь понимать, что нужно сделать. Мы тоже прожили некий период и хотели принять решения. Сегодня одно из них – Богомольский в атаке.

Оно принесло пользу. В любом случае не анализируя, нельзя двигаться вперед. Есть моменты, когда ты анализируешь и понимаешь, что, наверное, дороги вперед не будет – надо выходить. Я не говорил, что уйду. Сказал, что мы проанализируем и примем некие решения.

«Не могу сказать, что света нет». Пилипчук пока не собирается уходить

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