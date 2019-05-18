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«СМИавтотранс» – «Горки». «Скорая» уехала со стадиона на 50-й минуте матча в связи с тем, что в Смолевическом районе произошли ДТП и ножевое ранение двух человек

19.05.2019 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 5-го тура второй лиги «СМИавтотранс» принимал «Горки» (1:1).

На 50-й минуте матча со стадиона уехала бригада скорой помощи, в связи с тем, что в Смолевическом районе одновременно произошло ДТП и ножевое ранение двух человек. Так как в больнице имеется только 2 машины скорой помощи, потребовалось вызвать скорую помощь со стадиона.

Инспектором матча и судьей было принято решение предоставить легковую машину и вызвать врача на случай необходимости оказания медицинской помощи, после чего матч был продолжен.

Данный инцидент занял 5 минут, которые были учтены при компенсации времени ко второму тайму, – сообщает страница «СМИавтотранса» «Вконтакте».

 
 
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